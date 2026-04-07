Richard Gadd, dopo Baby Reindeer, torna con la serie Half Man e il trailer svela la sua trasformazione

A fine aprile debutterà su BBC e HBO il nuovo progetto creato e prodotto dall'attore, impegnato anche come protagonista accanto a Jamie Bell.

Richard Gadd, dopo il successo ottenuto con Baby Reindeer, sta per tornare sugli schermi televisivi con Half Man, serie in arrivo su BBC e HBO il 23 aprile.

Il nuovo trailer condiviso online regala qualche anticipazione sulla trama del progetto drammatico che è stato creato, scritto e prodotto proprio da Gadd.

Cosa racconterà la nuova serie di Gadd

Half Man, come confermato anche dal nuovo trailer, proporrà una storia sull'amicizia, sulla lealtà, sul rapporto tra fratelli, sulla rabbia e sulla violenza.

Nelle puntate Richard Gadd interpreta Ruben, un uomo che si presenta a sorpresa al matrimonio di Niall (Jamie Bell). Dopo quel momento tutto cambierà e ben presto ci sarà un'esplosione di violenza che porterà gli spettatori a scoprire anche il passato dei due protagonisti, scoprendo gli eventi accaduti dagli anni '80 al presente.

Chi ha realizzato lo show

Tra gli interpreti, oltre a Gadd e Bell (impegnato attualmente sul set del progetto sequel di Peaky Blinders), ci saranno inoltre Mitchell Robertson e Stuart Campbell, che avranno la parte di Niall e Ruben da ragazzini. Neve McIntosh sarà poi Lori, la madre di Niall, mentre Marianne McIvor interpreterà Maura, la madre di Ruben.

Gadd ha creato, scritto, prodotto e interpretato Half Man, show che è stato diretto da Alexandra Brodski ed Eshref Reybrouck.

Baby Reindeer, ispirata a quanto realmente accaduto a Richard in passato quando ha dovuto fare i conti con una stalker, ha conquistato il pubblico e la critica, conquistando anche premi prestigiosi.

Richard Gadd, parlando dell'impatto del successo ottenuto, aveva dichiarato in un'intervista: "Ci sono stati dei momenti complicati. Lo show ha raggiunto un picco così estremo, ci sono stati dei momenti in cui ho provato la sensazione che la pressione fosse intollerabile. Ed è stato come un uragano".

Il filmmaker aveva aggiunto: "Ho bisogno di una vera pausa per capire come rimettere i piedi per terra, perché attualmente mi sento molto sotto pressione".