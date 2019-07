James Wan torna all'horror con un nuovo film dopo Aquaman

James Wan dirigerà un nuovo film horror prima di tornare nel mondo di Atlantide per Aquaman 2. Per il regista si tratta quindi di un ritorno alle origini, considerato il suo curriculum da brivido.

Pare proprio che James Wan sia coinvolto in un progetto horror segreto ancora senza titolo per New Line Cinema, secondo fonti di Variety, ma i dettagli della trama sono attualmente tenuti nascosti.

Già negli anni scorsi, James Wan ha collaborato con New Line per i film dell'universo L'Evocazione - The Conjuring, così come per La Llorona - Le Lacrime del Male e Lights Out, e inoltre sta producendo il film Mortal Kombat.

Le notizie su questo nuovo film affermano che Wan scriverà la sceneggiatura insieme a Ingrid Bisu e produrrà attraverso il banner Atomic Monster con Michael Clear. Il film è finanziato in modo indipendente da Starlight Media e Midas Innovation, che manterranno i diritti di distribuzione in Cina.

Da The Conjuring a The Nun: come James Wan ha cambiato l'horror americano

Pare che il regista girerà il film in autunno a Los Angeles per poi passare alla pre-produzione del sequel di Aquaman nel 2020.

Vi ricordiamo che Aquaman ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma Wan ha sempre prosperato nel genere horror a partire dal franchise Saw e successivamente con il franchise The Conjuring. Le fonti dicono che voleva qualcosa che si adattasse a quello stampo, prima di tornare nel mondo Aquaman.