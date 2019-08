James Wan: "Il mio film sarà un thriller ad alto tasso di violenza"

James Wan torna a dirigere un thriller horror: la notizia dei giorni scorsi ha suscitato curiosità, soprattutto sul soggetto del film in questione. Il regista è intervenuto su Instagram per anticipare qualcosa sul progetto a cui sta lavorando e ha rivelato che sarà un thriller molto violento, ma non solo.

James Wan è noto per aver diretto il blockbuster Aquaman, con Jason Momoa, ma anche diversi film horror che hanno lasciato il segno nella storia recente del genere. Parliamo di Saw - L'enigmista, ma anche di L'evocazione - The Conjuring e diversi altri horror di grande successo che spesso hanno dato vita a delle saghe.

Adesso sappiamo qualche dettaglio in più sul nuovo film, grazie a James Wan che lo ha svelato su Instagram. Il regista, impegnato con la ricerca delle location adatte del film ha condiviso una serie di foto interessanti e suggestive: c'è una stanza spoglia e un po' sinistra, illuminata da due finestre che si affacciano su un murales sulla facciata di fronte. Il murales in questione raffigura due cavalli grigi. La seconda foto, ancora più sinistra, mostra una sala operatoria (o forse una sala parto?) con un lettino al centro e poche altre suppellettili illuminate da una luce gelida. La terza foto raffigura una serie di manichini femminili, la quarta foto è uno scorcio urbano così come la quinta (forse un sottopassaggio), mentre la sesta e ultima immagine invece raffigura una sala elegante, con un pianoforte e un sontuoso lampadario che sovrasta la scena.

"Si vedono cose interessanti quando si cercano location" - ha detto James Wan - "sono state dette diverse cose sul mio prossimo progetto. Sono entusiasta di tornare alle mie origini indie con questo thriller ad alto tasso di violenza. Una idea horror originale - quindi non sarà un reboot o un remake - con effetti speciali pratici, quelli old school, e niente green screen. E' tutto ciò che ho da dire al momento"