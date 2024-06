James, Steven Spielberg produttore esecutivo del film Universal con Taika Waititi alla regia

Percival Everett ha firmato un accordo con Universal Pictures per realizzare una versione cinematografica del suo ultimo libro James. Finalista al premio Pulitzer, Everett sarà produttore esecutivo del progetto al fianco di un gigante di Hollywood come Steven Spielberg.

Alla regia del film è stato confermato Taika Waititi. Spielberg parteciperà al progetto con la sua casa di produzione Amblin Partners mentre Percival Everett si occuperà lui stesso di adattare il romanzo in una sceneggiatura adatta al grande schermo.

La storia di Jim

Rivisitazione moderna del classico di Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, e pubblicata da Doubleday a marzo, James racconta la storia di uno schiavo di nome Jim che sta per essere venduto ad un uomo di New Orleans, il che significherebbe essere separato per sempre da sua moglie e sua figlia. Decide di nascondersi sull'isola di Jackson, fino a quando non riuscirà a formulare un piano per una via d'uscita. Nel frattempo, Huck Finn ha finto la propria morte per sfuggire al proprio padre violento, recentemente tornato in città. Inizia in questo modo il pericoloso e trascendente viaggio in zattera lungo il fiume Mississippi in direzione di una speranzosa vita libera e priva di costrizioni.

Taika Waititi sul red carpet della Mostra di Venezia 2018

Diventato in poco tempo best-seller del New York Times, James è stato nominato 'miglior libro dell'anno per il momento nel 2024' dal New York Times Book Review ed è stato classificato come il miglior libro dell'anno finora su Amazon. Docente e autore di oltre trenta libri in carriera, Percival Everett è stato finalista al Pulitzer e candidato al Booker Prize The Trees.

Taika Waititi ha diretto di recente il film Klara and the Sun, con Jenna Ortega e Amy Adams, e in precedenza anche Chi segna vince. Vincitore di un Oscar per la miglior sceneggiatura di Jojo Rabbit, è co-creatore dell'adattamento della serie del film di Terry Gilliam, Time Bandits, prevista in uscita il 24 luglio.