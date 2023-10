James McAvoy debutterà alla regia per realizzare un film su un'incredibile storia vera

L'attore James McAvoy ha annunciato il suo debutto come regista per raccontare la storia vera del duo musicale Silibil N'Brains.

James McAvoy farà il suo debutto come regista con un film sulla storia vera di due scozzesi di Dundee che hanno ingannato l'industria musicale internazionale.

Il progetto sarà prodotto da Homefront Productions e le riprese inizieranno il prossimo anno in Scozia.

Una storia incredibile

James McAvoy debutterà come regista

Il lungometraggio racconterà quanto accaduto alla fine degli anni '90. Gavin Bain e Billy Boyd venivano costantemente presi in giro per i loro accenti, decidendo quindi di fingersi americani e fondando il duo rap "californiano" Silibil N'Brains.

Il film diretto da James McAvoy seguirà come i due giovani hanno registrato nuovamente i loro brani con finti accenti e si sono presentati a Londra sostenendo di venire dalla California ed essere amici di infanzia di Eminem, riuscendo così a ottenere un contratto discografico, un sostanzioso anticipo e un'apparizione sugli schermi di MTV.

James ha dichiarato. "Non vedo l'ora di portare questa storia assolutamente incredibile e davvero scozzese/californiana. Usare i talenti scozzesi dietro e di fronte alla telecamera è qualcosa che mi appassiona molto e sono entusiasta nel compiere il mio esordio come regista nella mia terra natia. Il film sarà soprattutto una celebrazione dello spirito scozzese, ma l'audace finzione del duo Silibil N'Brains non può che attirare gli spettatori di tutto il mondo".