James McAvoy: “Mi hanno negato dei ruoli perché troppo basso”

James McAvoy ha raccontato di quella volta che una collega lo fece sentire a disagio: 'non credeva che un partner così basso fosse adatto a lei'.

James McAvoy ha perso molti ruoli perché ritenuto troppo basso, l'attore per affermarsi nello showbusiness ha dovuto combattere i pregiudizi del mondo dello spettacolo per suoi 170 centimetri di altezza.

La concorrenza per ottenere un ruolo ad Hollywood può essere spietata e non è detto che alla fine la scelta ricada sull'attore più talentuoso, James McAvoy, ha raccontato che spesso gli sono stati negati dei ruoli perché è stato considerato troppo basso, causandogli seri problemi sia dentro che fuori dal set, tanto che anche quando otteneva un ruolo era portato a pensare "ecco ora dovranno fare qualcosa perché nessuno crederà che lei possa stare con uno così basso".

Senza fare nomi James ha raccontato di quella volta in cui una collega lo ha fatto sentire profondamente a disagio perché lo considerava troppo basso come partner, "furono otto settimane di lavoro molto complicate" ha detto McAvoy, "era come sei lei dicesse ogni volta va bene ora devo fingere che mi piaci davvero", un vero "colpo alle parti basse", lo h definito il simpatico attore.

A dispetto della sua collega e della sua altezza James McAvoy ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli recitando anche in produzioni importanti, ricordiamo la sua partecipazione ad alcuni film del franchise X-Men dove ricopriva il ruolo del professor Charles Xavier. Nella sua carriera vanta numerosi premi ed una nomination al Golden Globe per il suo personaggio nel film Espiazione. Attualmente è impegnato a vestire i panni di Lord Asriel nell'acclamata miniserie della HBO Queste oscure materie.