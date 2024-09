James McAvoy entusiasta del suo debutto alla regia: "È un mondo completamente nuovo per me"

Prima avventura dietro la macchina da presa per il protagonista dell'horror Speak No Evil.

James McAvoy non vede l'ora di cimentarsi dietro la macchina da presa per dirigere California Schemin, il film che segnerà il suo debutto alla regia dopo una crescita ininterrotta davanti all'obiettivo. Una nuova avventura che entusiasma la star di Speak No Evil.

California Schemin è basato sulla vera storia di due amici scozzesi, Gavin Bain e Billy Boyd, che finsero di essere un duo rap americano. McAvoy è impaziente di finire il progetto e ne ha parlato in un'intervista a The Hollywood Reporter.

Da attore a regista

"Si tratta di un mondo completamente nuovo per me" ha spiegato McAvoy "Ho esperienza con tutto il resto ogni volta che iniziamo le prove. Ma in questo intero periodo di preparazione non ne ho mai fatto parte quindi sono entusiasta".

James McAvoy in una scena di Speak No Evil

Non solo regia per James McAvoy che apparirà anche in un ruolo secondario, con Seamus McLean Ross e Samuel Bottomley che saranno i protagonisti, e ora è impegnato nella costruzione di una sorta di 'piccolo esercito' di attori che parteciperanno al progetto.

I lavori di California Schemin al momento proseguono senza sosta:"Stiamo lavorando sulla sceneggiatura, stiamo scegliendo gli attori e ci stiamo preparando, costruendo un piccolo esercito di attori, come si fa in questi casi". Basato sul memoir di Gavin Bain, California Schemin è il materiale giusto per il suo debutto alla regia, come ha confessato McAvoy.

"Ho voluto raccontare storie che siano divertenti e ispiratrici. Hanno umorismo e sono film, non sono pellicole drammatiche in bianco e nero. Quando California Schemin è arrivato da me era esattamente questo. Mi ha dato l'opportunità di raccontare quelle storie su persone provenienti da ambienti simili al mio ma anche di intrattenere, sorprendere e sconvolgere, con un grande senso di speranza ispiratrice".

James McAvoy è reduce dall'impressionante interpretazione di Paddy nel remake americano di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti.