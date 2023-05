James McAvoy entra nel cast del thriller Control

James McAvoy entra a far parte del cast di Control, il thriller diretto da Robert Schwentke. Le riprese della pellicola d'azione di Studiocanal e The Picture Company avranno inizio questa estate a Berlino.

Un nuovo ruolo si si aggiunge ai prossimi impegni di James McAvoy che sarà infatti parte del cast del thriller Control, come riportato da Deadline. Il thriller d'azione sarà diretto dal regista di Red, Robert Schwentke. Il cast arriverà sul set, a Berlino, tra pochi mesi per il primo ciak.

Adattato dal pluripremiato podcast Shipworm di Zack Akers e Skip Bronkie, Control diventa un thriller la cui storia ruota attorno alla vita di un dottore che si sveglia una mattina con un dispositivo non rintracciabile piantato nella sua testa. Quello che dovrà fare sarà seguire le indicazioni di una voce misteriosa o ci saranno delle conseguenze catastrofiche.

Andrew Rona e Alex Heineman della Picture Company produrranno il film in base all'accordo a lungo termine con Studiocanal. Control sarà il quinto film che le due compagnie gireranno a Berlino in collaborazione con Studio Babelsberg.

James McAvoy star del remake di Speak No Evil, prodotto da Blumhouse

La sceneggiatura è stata scritta da Akers con un'ultima revisione da parte di Andrew Baldwin.

James McAvoy è noto al pubblico per alcune importanti interpretazioni tra le quali quelle nei film della saga X-Men, The Last King of Scotland ed Espiazione.

L'attore, prossimamente, apparirà in The Book of Clarence al fianco di Benedict Cumberbatch e LaKeith Stanfield. Sarà inoltre parte del cast del remake di Speak No Evil prodotto da Blumhouse.