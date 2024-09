James Gunn svela la differenza chiave tra DC Universe e l'MCU dei Marvel Studios

Per il regista e produttore i due universi, pur avendo delle similitudini, differiranno per un elemento chiave

Dopo aver chiuso il suo percorso ai Marvel Studios, James Gunn ha intrapreso la missione di far rinascere il DC Universe al cinema dopo la conclusione del DCEU di Zack Snyder. Ma in cosa differirà esattamente dal Marvel Cinematic Universe.

La mente dietro a Guardiani della Galassia della Marvel è a capo dei neonati DC Studios dall'autunno del 2022, occupando di fatto il ruolo che in questo momento Kevin Feige ricopre nei Marvel Studios.

Gunn ha trascorso i due anni successivi a delineare la sua visione del nuovo DC Universe, che eliminerà la maggior parte dei personaggi presenti nel DCEU e ruoterà invece attorno a un cast di personaggi di nuova concezione. Questo nuovo universo condiviso muoverà i primi passi a dicembre con la serie animata Creature Commandos in arrivo su Max e debutterà ufficialmente il prossimo luglio con Superman.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

La differenza tra il DCU e l'MCU

Il nuovo universo condiviso è pronto quindi a debuttare entro la fine dell'anno, ma il suo viaggio sarà una continua evoluzione di stili e generi diversi.

In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Gunn ha tessuto le lodi del materiale di partenza del suo universo cinematografico, sottolineando la volontà di portare sul grande schermo i sapori unici delle pagine della DC Comics.

"La cosa che ho sempre amato della DC Comics è che c'erano i fumetti mainstream che hanno sempre funzionato, ma c'erano anche questi fumetti molto diversi per tono e stile come Watchmen, The Dark Knight Returns e All-Star Superman", ha spiegato Gunn. "In questo senso era diversa dalla Marvel".

Creature Commandos: il teaser trailer mostrato al Comic-Con è un primo sguardo al DCU e al logo dei DC Studios

I Marvel Studios hanno riscontrato un successo senza precedenti durante i primi 11 anni della loro saga cinematografica, che ha seguito in gran parte la "formula Marvel". Mentre diversi registi si sono alternati integrando i loro stili caratteristici nei loro progetti, come lo stesso Gunn con la trilogia di Guardiani della Galassia, tutti i progetti della Infinity Saga hanno mantenuto lo stesso stile visivo.

Gunn ha fatto intendere quindi che il suo DC Universe, pur essendo un unico grande franchise coeso, permetterà a ciascuna delle sue uscite di avere una propria e caratteristica identità visiva.