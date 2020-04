James Gunn: "Superman è il supereroe dei fumetti più importante di sempre"

James Gunn, regista di film come Guardiani della Galassia e prossimamente di The Suicide Squad, ha rivelato online quale pensa sia il supereroe più importante nella storia dei fumetti.

Il filmmaker stava infatti rispondendo alle domande dei fan qunado è intervenuto per rivelare la propria preferenza.

Il regista in passato aveva spiegato di aver scelto The Suicide Squad tra i tanti marchi di proprietà della DC quando la Warner Bros. gli aveva chiesto di collaborare dopo l'addio, rivelatosi in seguito temporaneo, al Marvel Cinematic Universe.

James Gunn ha però risposto alla domanda relativa a quale supereroe ritiene sia il personaggio dei fumetti più importante di sempre: "Superman perché era la creazione del supereroe".

Superman because he was the creation of the superhero. — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

Il supereroe della DC, per ora, non dovrebbe ritornare sul grande schermo, mentre sarà al centro della nuova serie tv intitolata Superman and Lois, prodotta per The CW.

Henry Cavill, tuttavia, non ha ancora detto addio all'iconico ruolo e ha spiegato più volte che sarebbe felice di tornare sul set per interpretare ancora una volta Clark Kent.

The Suicide Squad, il prossimo film di Gunn, arriverà nelle sale americane il 6 agosto del 2021. Tra le star che rivedremo sul grande schermo nel nuovo cinecomic ci sono: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Le new entry sono John Cena, Nathan Fillion, Idris Elba, Michael Rooker, Taika Waititi, Peter Capaldi e Alice Braga.