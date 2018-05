James Gunn risponde agli insulti: "Non ucciderò realmente Batman, state tranquilli!"

James Gunn ha condiviso online un messaggio di insulti che ha ricevuto da un fan dopo una frase ironica che il regista aveva pronunciato ai microfoni di TMZ.

Il filmmaker era infatti stato fermato da un reporter e aveva dichiarato: "Mi è stato chiesto se avrei ucciso Batman se fosse stato in Guardiani della Galassia. Ho risposto 'Certo'. 'In che modo?' 'Non lo so, magari lanciandolo giù da un tetto'".

Gunn ha quindi ricevuto messaggi privati sui social media in cui veniva insultato pesantemente per le sue parole. Il filmmaker ha così sottolineato: "Ragazzi, calmatevi. Non ucciderò realmente Batman, ve lo premetto".

I was stopped by TMZ at the airport & the guy asked me if I'd kill Batman if he was in GotG. I said "Sure." "How?" "I don't know, maybe throwing him off a roof." So now these are the kinds of DMs I'm getting on IG. Calm down, guys. I'm not really going to kill Batman, I promise. pic.twitter.com/dcQxocya7I