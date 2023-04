James Gunn: "Ecco come le star dell'MCU mi hanno salvato dopo il licenziamento da Disney"

James Gunn ha svelato il sostegno avuto dalle star dell'MCU quando la Disney lo licenziò, estromettendolo dalla regia di Guardiani della Galassia Vol. 3. La casa produttrice, circa un anno dopo, ritornò sui suoi passi reintegrando il regista.

Nel 2018 James Gunn, regista del franchise Guardiani della Galassia della Marvel, era stato licenziato dalla Disney dopo che erano stati resi pubblici alcuni suoi vecchi tweet offensivi e inappropriati. Nonostante le scuse di Gunn, e le difese da parte di attori e fan, la decisione della Disney di licenziarlo fu presa in seguito alla pressione di gruppi conservatori e di opinionisti che avevano denunciato i tweet del regista come indisponenti e volgari. Gunn è stato poi reintegrato circa un anno dopo.

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha ignorato il finale di Avengers: Endgame e l'arrivo di Thor

In un'intervista rilasciata ad Empire, James Gunn ha raccontato come il sostegno degli attori del Marvel Cinematic Universe lo abbia aiutato a superare lo shock del licenziamento. "Le cose che ricordo di quel periodo sono l'amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dai miei amici. Penso a come Zoe Saldana e suo marito Marco Perego sono venuti a prepararmi la cena la sera dopo l'accaduto. Come Karen Gillan e Pom Klementieff sono venute solo per uscire con me, per dimostrarmi la loro amicizia", ha raccontato James Gunn.

Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Questa volta non si tratta di salvare l'universo, ma se stessi"

Il regista ha parlato di come il gruppo di attori dei Guardiani della Galassia si sia fatto spazio nel mondo dello spettacolo insieme: "Nessuno di noi era una grande star quando è iniziato. Solo Zoë Saldaña era già famosa".

James Gunn ha voluto ringraziare personalmente il cast: "Abbiamo intrapreso questo viaggio in cui siamo entrati nel ventre della bestia, e io sono stato buttato fuori - ha detto - ma le persone a cui avevo dato vita assumendole, mi hanno salvato e riportato nell'ovile".

"Mi hanno trascinato sulla zattera di salvataggio - ha aggiunto - e siamo stati in grado di terminare il viaggio insieme. Per questo, quando al Comic-Con abbiamo visto i filamti, ci siamo ricordati di questo percorso che ci ha coinvolto tutti emotivamente".

Guardiani della Galassia Vol. 3, Chris Pratt: "Voglio tornare a interpretare Star-Lord in futuro"

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 3 maggio 2023, mentre in quelle statunitensi il 5 maggio. La pellicola rappresenta anche la fine del franchise, come recita la sinossi: "I Guardiani della Galassi si stanno ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo".