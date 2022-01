James Gunn: "Al termine delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 collasserò"

James Gunn è attualmente impegnato nelle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 e il regista, che sta promuovendo in questi giorni la sua serie Peacemaker, ha svelato quali sono i suoi progetti al termine del lavoro sul set.

I fan che sperano di vederlo subito iniziare a sviluppare in modo attivo il suo prossimo progetto, che potrebbe essere un'altra serie della DC, potrebbero rimanere delusi.

James Gunn è attualmente totalmente immerso nel mondo della Marvel e sta lavorando alle riprese di Guardians of the Galaxy Vol. 3 e allo speciale delle feste dedicato alle avventure del gruppo di supereroi.

Il filmmaker ha spiegato cosa farà quando terminerà le riprese del film: "Penso che semplicemente collasserò per un po' dopo Guardiani 3. Sto esaurendomi un po'. Sono stato incredibilmente impegnato negli ultimi anni, quindi si vedrà cosa accadrà prossimamente".

Gunn ha però aggiunto: "Ma voglio girare la stagione 2 di Peacemaker, quindi vedremo cosa accadrà".

Nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, distribuito nelle sale il 23 maggio 2023, ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.