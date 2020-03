James Gunn consiglia 10 film da vedere durante la quarantena da Coronavirus

Il Coronavirus ha imposto a tantissime persone la quarantena, ovvero il rimanere in casa e non uscire se non per dei motivi particolari con le dovute restrizioni. Rimanendo tanto tempo fra quattro mura diventa così fondamentale come passare le ore e James Gunn è venuto in soccorso stilando una sua personalissima lista di dieci film da vedere durante la quarantena. Si tratta di un elenco decisamente eterogeneo che mescola alcuni classici a film più recenti in un mix decisamente atipico.

James Gunn infatti include titoli che vanno dalla New Hollywood degli anni Settanta ma soprattutto tantissimo cinema asiatico, compreso il recente vincitore di Parasite Bong Joon-Ho. "Ecco dieci grandi film che non avete visto da vedere durante la vostra quarantena. È importante per il bene del mondo stare il più distante possibile gli uni dagli altri. Per voi che lo state facendo, nella speranza che lo facciate, ho messo su questa lista". Così scrive su Twitter.