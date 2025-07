James Gunn: "Le Fasi Marvel? Non avevo idea di cosa significassero"

Prima di iniziare a lavorare per i Marvel Studios, il regista non era consapevole del significato della divisione in Fasi del MCU

Nel corso di una recente intervista, James Gunn ha riflettuto sulla sua carriera di regista ai Marvel Studios e ha rivelato che non aveva nessuna idea di un preciso aspetto del MCU.

Nel corso della sua carriera, Gunn ha diretto tre film del franchise sui Guardiani della Galassia per la Marvel e qualche anno fa è diventato co-capo dei DC Studios e creatore del DC Universe (DCU) insieme al suo partner di lunga data Peter Safran presso i Warner Bros Studios.

Nel corso di una nuova intervista concessa a GQ, quasi inevitabilmente, è stato menzionato il suo periodo alla Marvel e la trilogia cinematografica di Guardiani della Galassia, con Gunn che ha rivelato di come non fosse a conoscenza di quali fossero le fasi del MCU: "Non ho mai capito quali fossero le fasi della Marvel. Non so cosa significhi, non ho la minima idea di cosa significhi. Non ho la minima idea di cosa significhi tutta quella roba".

La suddivisione in Fasi del Marvel Cinematic Universe

Guardiani della Galassia Vol. 2: il regista James Gunn sul set

Nello specifico, Gunn ha co-scritto e diretto Guardiani della Galassia per la Marvel, uscito nel 2014, prima di tornare poi per Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017 e Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023. Tra questi, ha anche realizzato Guardiani della Galassia - Holiday Special del 2022 arrivato direttamente su Disney+.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt e il regista James Gunn sul set

Le fasi sono i gruppi in cui i Marvel Studios realizzano i loro progetti. Le prime tre fasi formano la cosiddetta Saga dell'Infinito, mentre le tre fasi successive sono indicate collettivamente come Saga del Multiverso. Il primo film sui Guardiani faceva parte della Fase 2, mentre il secondo e il terzo sono usciti rispettivamente come progetti della Fase 3 e 5.

Nella stessa intervista, Gunn ha anche rivelato di aver scritto il significato e l'origine delle Gemme dell'Infinito nel Marvel Cinematic Universe "nel corso di una seduta di tre minuti". Il nuovo film di Gunn, Superman, è uscito ieri nelle sale italiane; è il primo film cinematografico del DCU e potete già leggere la nostra recensione (senza spoiler).