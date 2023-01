James Gunn sulle critiche a Zachary Levi per i commenti su Pfizer: "Non posso cambiare i miei piani"

James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha commentato le critiche rivolte a Zachary Levi per un tweet "contro" Pfizer, sostenendo che le persone con cui collabora non potranno sempre avere le sue stesse idee.

James Gunn, presentando il futuro del DC Universe, ha commentato le polemiche che hanno travolto Zachary Levi dopo alcuni tweet in cui criticava l'azienda farmaceutica Pfizer.

Il co-CEO dei DC Studios, che in passato ha affrontato in prima persona un'ondata di indignazione per alcuni contenuti pubblicati sui social, ha sottolineato che quanto accaduto non cambierà i progetti che riguardano Shazam!.

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

James Gunn, commentando le critiche rivolte a Zachary Levi, ha spiegato: "Siamo semplicemente realistici: gli attori e i filmmaker con cui lavoro diranno cose con cui sarò d'accordo e cose con cui non lo sarò. Accadrà. Non ho una lista di cose che qualcuno dovrebbe dire in base a ciò che penso. E non posso affatto cambiare i miei piani continuamente perché un attore dice qualcosa con cui non sono d'accordo".

Gunn ha aggiunto: "Se qualcuno farà qualcosa di moralmente discutibile, allora sarà una situazione diversa. Dobbiamo prendere in considerazione l'insieme, è una questione di equilibrio. Oggigiorno non si può agire diversamnte".

A dare il via alle polemiche è stato un commento di Zachary Levi in cui sosteneva di considerare Pfizer un vero pericolo per il mondo. Un tweet successivo sembrava però far intendere che l'attore facesse riferimento non ai vaccini ma alle campagne marketing con cui le case farmaceutiche promuovono i propri prodotti, andando alle volte contro le regole e avendo un impatto sulle persone, spinte ad assumere farmaci non realmente necessari.