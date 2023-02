James Gunn contro l'editing last minute del MCU: "È veramente troppo"

La carriera di James Gunn gli ha consentito di entrare in contatto sia con il mondo Marvel che con quello DC. Come regista, infatti, ha realizzato film per entrambi gli studi. Trovandosi ai vertici dei DC Studios insieme a Peter Safran, sembra che il regista abbia le idee piuttosto chiare sul da farsi, non rivedendosi in un particolare approccio tipico dei Marvel Studios.

La scorsa settimana James Gunn e Peter Safran hanno annunciato la prima tranche di progetti che delineeranno il futuro dei DC Studios. In base a quanto riportato da Gizmodo, sembra che la stampa abbia chiesto loro se ci si può fidare della lista annunciata, ricevendo la seguente risposta da Gunn stesso: "La più grande differenza [col passato] è che l'ho fatta io. Un esempio del mio modus operandi lo abbiamo con il primo film de I Guardiani della galassia. Lì avevo immaginato la storia come una trilogia che poi ho iniziato e finito. Questo approccio è solo la versione ridotta di come lavoreremo. Sono stato all'interno di un'azienda che lo ha fatto molto bene, [ma] al tempo stesso, sono molto diversi da noi".

Così James Gunn ha distinto i loro piani da quelli della Marvel dicendo che hanno le idee chiare fin dal principio, e che non ci sarà bisogno di ampliare la situazione a poco a poco. Poi ha commentato l'abitudine della concorrenza di modificare i film fino all'ultimo minuto: "Gli danno tutto ciò di cui ha bisogno [al film in questione] per renderlo migliore fino all'undicesima ora. E sono capaci di modificarlo anche il giorno prima della premiere. È veramente troppo per i miei gusti. Troppo".

Una tale sicurezza da parte sua non può far altro che tranquillizzare i fan di sempre, anche a seguito di tutti i cambiamenti e cancellazioni che Gunn e Safran si sono portati dietro.