James Gunn sul casting del Batman DCU: "Ci sono attori che mi piacciono"

Il regista di Superman e Guardiani della Galassia ha confessato di aver individuato alcuni possibili interpreti per il prossimo film sull'Uomo Pipistrello.

James Gunn, leader del DC Universe, ha aggiornato i fan riguardo il casting del Batman che verrà realizzato per il nuovo franchise, uno dei progetti più attesi.

Dopo il reboot di Superman, i fan sono curiosi di sapere in che modo Gunn riporterà Batman sul grande schermo dopo i successi del personaggio targati Christopher Nolan tra il 2005 e il 2012 e il film di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Il casting del Batman di James Gunn

The Brave and the Bold, titolo del film, al momento ha un regista confermato, Andy Muschietti, e uno sceneggiatore già confermato, il cui nome non è stato reso noto.

Alan Ritchson in una scena di Reacher

Tra i nomi che circolano maggiormente spiccano Alan Ritchson, Jensen Ackles e Brandon Sklenar: "Ho delle idee sugli attori che potrebbero interpretare Batman? Assolutamente sì" ha confessato James Gunn "Ho dei ragazzi che mi piacciono. Ho dei nomi che sono in cima alla lista per me, proprio come avevo delle persone in cima alla lista per Superman".

Il regista ha commentato le speculazioni online dei fan: "La gente può fare congetture e magari avrà ragione su certe cose. Dovremmo fare screen test, dovremmo fare tutto il processo".

Alan Ritchson vorrebbe interpretare Batman?

James Gunn ha fatto anche riferimento ad un attore in particolare che gli avrebbe manifestato l'interesse di recitare nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Nonostante non abbia svelato il nome, potrebbe trattarsi di Alan Ritchson.

"Un attore in particolare, una star piuttosto importante, vuole essere Batman" ha confessato Gunn "Ne abbiamo parlato, ma non credo che accadrà". James Gunn ha inaugurato il DC Universe, che supervisiona insieme a Peter Safran, dirigendo il primo film della saga, Superman, con protagonisti David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.