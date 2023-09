James Corden: 'Tom Cruise mi convinse a salire con lui sul jet dicendo 'La tua vita è più preziosa della mia'

Può uno sketch trasformarsi in un momento di follia? Certo che sì, se il protagonista è Tom Cruise! È quello che è successo a James Corden, conduttore del The Late Late Show e proprio lui parla di quando l'attore di Mission Impossible lo ha convinto a salire su un jet.

James Corden è un conduttore super apprezzato dal pubblico e dalle celebrities stesse che sembravano fare a gara per partecipare allo show in onda in tarda serata su CBS. La motivazione risiede nel fatto che il programma è "costruito sulle apparizioni di personaggi famosi, come tutti i talk show", come afferma lui stesso, ma anche sulle divertenti gag che vedono impegnate le star. Il conduttore sottolinea anche come abbia cercato, insieme ai produttori dello show, di "abbracciare internet" creando un programma che fosse "disponibile per essere guardato tutto il giorno e tutta la notte, ovunque ci si trovi. Mentre si va a lavoro, durante la pausa pranzo: in qualsiasi momento".

Tom Cruise spericolato nello sketch con James Corden

Invitare Tom Cruise, però, è sempre un'incognita e James Corden lo sa bene, visto ciò che ha passato durante le riprese dell'ultimo sketch di The Late Late Show, quando il conduttore si è lasciato convincere a salire su un jet da combattimento.

"Qualche giorno prima del volo ero seriamente preoccupato", ha dichiarato alla conferenza della Royal Television Society a Cambridge, "Mi sono detto: 'È un attore, non un pilota!!' e in fin dei conti, con tutto il rispetto, siamo solo io e lui sull'aereo, se succede qualcosa moriamo". Corden ha poi raccontato che Tom Cruise lo ha chiamato per cercare di convincerlo, dicendogli: "James, non sei in pericolo. La tua vita è più preziosa della mia!", ma il conduttore ha tentato fino all'ultimo di tirarsi indietro. Non poteva non pensare, ha ammesso, che "peggio della mia morte è che i miei figli crescano e la gente dica: 'Il loro padre ha ucciso Tom Cruise'".