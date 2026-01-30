James Cameron ricorda lo shock sul set del suo primo film: "Mi offrirono della cocaina"

Il regista di Titanic e Avatar ha raccontato un aneddoto che riguarda un film low-budget al quale lavorò agli inizi della sua carriera.

James Cameron ha ricordato una delle sue prime esperienze sul set del suo primo film a basso budget al quale lavorò nel 1980, I magnifici sette nello spazio, diretto da Jimmy T. Murakami insieme a Roger Corman, non accreditato.

Cameron lavorò al film in qualità di production designer dopo il licenziamento di un dipendente, e ha svelato che proprio durante il suo primo giorno di lavoro ricevette un'offerta che gli fece capire meglio il contesto in cui si trovava.

James Cameron e la droga offerta sul set

"Non stava progettando e costruendo i set in tempo" ha spiegato Cameron "Non avevano alcuna idea che io avessi delle competenze manageriali". Lo stupore in James Cameron emerse durante il primo giorno nel nuovo ruolo, quando gli furono immediatamente consegnate capsule di anfetamine e cocaina dal production manager del film.

James Cameron sul set di Avatar

"Disse: 'Ok, ecco il tuo buono per la cassa spicciola. E questo e quest'altro, e questa è la lista della troupe del turno serale. Questa è la lista della troupe del turno diurno. Ok, queste sono le black beauties. Questa è la tua coke'. E stava semplicemente mettendo tutta questa roba sul tavolo". A quel punto il regista raccontò di non sapere cosa dovesse fare con tutta quella roba: "Gli risposi 'Aspetta un attimo, cosa dovrei fare con questa roba?'. Voglio dire, io non prendevo droghe, per me il caffè era più che sufficiente".

L'uomo gli rispose di distribuire tutto al resto della troupe: "Pensai, 'sono appena diventato uno spacciatore?'. Era semplicemente così che si facevano le cose in quel mondo super low-budget. Qualcosa del tipo 'lavorerò per la coca', in pratica. Ed era piuttosto folle".

Il primo lavoro sul set di un film per James Cameron

All'epoca, James Cameron venne accreditato come 'Jim Cameron', ed era impegnato nel suo primo lavoro sul set di un lungometraggio. Prima di quel film, Cameron aveva lavorato soltanto al suo primo cortometraggio, Xenogenesis, e avrebbe debuttato come regista di un lungo nel 1982 con Piraña paura.

Due anni dopo conobbe il suo primo grande successo dietro la macchina da presa con Terminator.