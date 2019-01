James Cameron si unisce a Instagram per promuovere Alita - Angelo della battaglia

James Cameron ha finalmente aperto il proprio account Instagram, e lo sta usando per promuovere l'uscita di Alita - Angelo della battaglia. Il film prodotto da Cameron, e diretto da Robert Rodriguez, vede protagonista Rosa Salazar nel ruolo della cyborg Alita, che scopre il proprio destino dopo essere stata salvata dal Dottor Ido (Christoph Waltz).

Basato sul manga cyberpunk Battle Angel Alita, Alita - Angelo della battaglia ha fatto discutere per il look della protagonista Alita e per le accuse di whitewashing cadute sul film, ma a quanto pare le prime recensioni sarebbero molto positive.

Adesso i fan di Alita - Angelo della battaglia potranno cliccare su ExperienceAlita.com alla scoperta del film o potranno porre direttamente domande a James Cameron via Instagram.

Alita - Angelo della battaglia, ambientato nel ventiseiesimo secolo, vede protagonista la cyborg Alita che non ricorda nulla del suo passato e viene salvata dalla distruzione da Ido. Dopo essere stata ricostruita, Alita non riconosce nulla del mondo che la circonda e tutto le sembra nuovo. Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.

Fanno parte del cast Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Keean Johnson. La regia è stata affidata a Robert Rodriguez e la produzione a James Cameron.

L'uscita italiana di Alita - Angelo della battaglia è fissata per il 14 Febbraio.

