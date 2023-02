James Cameron empatizza con Thanos: "Penso che la sua sia una soluzione piuttosto valida"

Una delle tematiche centrali sia in Avatar sia nel sequel La via dell'acqua è sicuramente quella legata alla salvaguardia dell'ambiente. L'impegno di James Cameron in questo senso è da sempre innegabile, come anche il suo punto di vista feroce verso tutti coloro che continuano a cancellare il futuro del nostro pianeta. In una recente intervista il regista è arrivato persino a parlare di Thanos, leggendo nella sua missione una sorta di ideale ambientalista che può capire.

"Posso arrivare ad immedesimarmi in Thanos", ha detto James Cameron al magazine TIME, parlando del villain di Avengers: Infinity War e Endgame. Il regista ha aggiunto: "Penso che la sua sia una soluzione piuttosto valida. Il problema è che nessuno alzerà la mano volontariamente per essere la metà che deve andarsene".

Una visione del genere, in cui sembra necessario spazzare via metà degli esseri viventi per salvare la vita stessa, conferma ancora una volta la schiettezza di questo regista che, nel corso della sua carriera, non si è mai tirato indietro dal dire quello che pensa. Curiosamente James Cameron non è stato l'unico a riflettere sulla scelta di Thanos, dato che dopo l'uscita di Infinity War l'hashtag "Thanos aveva ragione" è diventato un elemento ricorrente tra le fila della community dei fan Marvel.