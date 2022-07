James Cameron e la sua previsione sul futuro del cinema: "Non andremo da nessuna parte"

James Cameron, secondo quanto riportato da Deadline, ha rivelato che le sale cinematografiche non sono affatto destinate a scomparire, almeno non finché esisteranno film come Avatar.

Secondo quanto riferito da Deadline, James Cameron e il suo partner di produzione di lunga data Jon Landau hanno condiviso una serie di osservazioni a proposito di Avatar e del futuro dei cinema durante la CineEurope che si è tenuta quest'anno a Barcellona.

Durante la serata sono state mostrate al pubblico ben quattro nuove scene di Avatar 2 ed è stata anche fornita un'introduzione al film da parte dei realizzatori. La mente di Titanic e di Terminator ha anche entusiasmato i presenti dicendo che cosa pensa delle sale cinematografiche e del posto che occuperanno nel mondo nei prossimi anni.

"Con Avatar: La via dell'acqua abbiamo spinto i limiti ancora di più... ogni ripresa è progettata per lo schermo più grande e la massima risoluzione possibile... Credo che il pubblico voglia proprio questo. Noi, in quanto industria del cinema e delle sale, non andremo da nessuna parte", ha spiegato il regista.

Il marketing per il film in uscita sembra essere esponenzialmente aumentato nelle ultime settimane, con una serie di annunci e foto che si sono aggiunte a ciò che sappiamo sul tanto atteso sequel di James Cameron.