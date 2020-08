James Bond: Sean Connery supera Daniel Craig, è lui il miglior interprete di 007

Sean Connery ha vinto il sondaggio di Radio Times, finalizzato ad individuare il miglior 007 di sempre. Un risultato a sorpresa che ha messo a confronto tutti e sei gli interpreti di James Bond nella storica saga cinematografica.

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

L'attore britannico, che nei prossimi giorni compirà 90 anni, ha ricoperto il ruolo dell'agente segreto nei primi cinque film della saga, a cominciare quindi da Agente 007, licenza di uccidere del 1962, per poi tornare nel 1971 in Agente 007, una cascata di diamanti dopo la parentesi di George Lazenby ed infine riportare sul grande schermo l'agente segreto in Agente 007 - Mai dire mai che però non rientra nella saga ufficiale di 007.

Probabilmente, il fatto che un'altra serie di grandi attori abbiano indossato i panni di James Bond non ha scalfito il fascino di Connery, ritenuto da molti come lo 007 definitivo anche per il suo carisma e l'inconfondibile mimica facciale, tra un sorriso appena accennato ed il sopracciglio inarcato. Ricordiamo che Ian Fleming, sui cui libri è basata la serie di Bond, inizialmente preferiva Cary Grant per la parte, ma si è avvicinato a Connery dopo che si è dimostrato un successo di critica e di pubblico.

Sean Connery ha ottenuto il 44% dei voti nel sondaggio che si è svolto con un sistema di scontri ad eliminazione diretta. Per la finalissima, l'attore classe 1930 è stato messo a confronto con Timothy Dalton che si è quindi classificato secondo con il 32% delle preferenze, seguito da Pierce Brosnan al 23%. In coda c'erano poi Roger Moore, che all'inizio era dato per favorito, Daniel Craig e George Lazenby.

No Time to Die: un'immagine del trailer

No Time to Die, venticinquesimo film della serie legata al personaggio di James Bond, sarebbe dovuto arrivare nei cinema ad aprile ma, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stato rimandato a novembre. L'opera segnerà la fine dell'esperienza di Daniel Craig nel ruolo di 007 dopo cinque film. Viene considerato il Bond più longevo con ben 14 anni di servizio, anche se sono da considerare i lunghi intervalli di tempo tra le uscite dei suoi film.