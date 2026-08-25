James Bond, Saoirse Ronan sogna di essere la prossima villain: “Voglio esplorare il lato oscuro”

Saoirse Ronan ha già deciso da quale parte vorrebbe stare nel prossimo James Bond. Non al fianco dell'agente 007, ma possibilmente dall'altra parte della barricata. L'attrice di Lady Bird e Piccole donne ha infatti rilanciato con grande convinzione il suo desiderio di interpretare una villain della saga, proprio mentre Amazon MGM Studios prepara il nuovo capitolo affidato alla regia di Denis Villeneuve.

Saoirse Ronan vuole essere una giovane villain in James Bond

Saoirse Ronan in una scena di Piccole Donne

Parlando con Empire durante la promozione del suo nuovo film Bad Apples, Saoirse Ronan ha spiegato di voler sperimentare personaggi decisamente più oscuri rispetto ad alcuni dei ruoli che l'hanno resa celebre. "Voglio andare verso qualcosa di dark", ha raccontato. E l'idea di entrare nell'universo di Bond non sarebbe affatto una battuta: "Ho detto che volevo essere una villain di Bond e faccio assolutamente sul serio", ha rimarcato.

A incuriosirla è soprattutto la possibilità di costruire un'antagonista giovane, capace di portare sullo schermo una rabbia femminile senza troppe mediazioni. "Penso che sarebbe davvero interessante avere una giovane cattiva. Soprattutto per le ragazze e le donne, vedere qualcuno che può prendere tutta quella rabbia repressa e indirizzarla da qualche parte: drammaticamente c'è qualcosa di interessante. Mi piacerebbe fare più cose di questo tipo".

Se il desiderio dovesse trasformarsi in realtà, Ronan entrerebbe in una galleria di avversari che negli anni di Daniel Craig ha visto passare interpreti come Mads Mikkelsen, Javier Bardem, Christoph Waltz e Rami Malek.

Il casting di 007 resta un gigantesco punto interrogativo

Jack Lowden in Una famiglia al tappeto

La candidatura ideale di Saoirse Ronan arriva mentre intorno al prossimo Bond continua a girare una quantità impressionante di nomi. Tra questi figura anche suo marito Jack Lowden, star di Slow Horses, accostato al ruolo insieme a Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson e Harris Dickinson. Amazon MGM, però, non ha ancora ufficializzato alcuna scelta.

D'altra parte, le voci sul casting di 007 sono quasi un un film a sé stante. Un veterano del franchise aveva sintetizzato così l'affidabilità delle indiscrezioni: "Il 99% dei rumor si rivela falso. Anzi, facciamo il 100%".

A luglio anche la storica casting director Debbie McWilliams, coinvolta nella selezione degli interpreti di Bond per 14 film, aveva indicato una caratteristica fondamentale: "Parte del suo lavoro consiste nell'avere la licenza di uccidere. Quindi devi pensare che potrebbe prendere una pistola e spararti". Il futuro 007, secondo lei, "deve avere una certa minaccia dentro di sé". Pierce Brosnan, ha spiegato, possedeva meno quel tratto, ma "incarnava un lato diverso. Era molto bello, sofisticato e tutto il resto", mentre Daniel Craig "ha cambiato un po' le cose, perché era molto più duro".

Il nuovo film sarà scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che mantiene il massimo riserbo: "Verrei letteralmente ucciso se dicessi qualcosa. Non posso parlarne affatto, se non per dire che è meraviglioso".

In attesa di scoprire se Bond e Ronan finiranno davvero sulla stessa strada, l'attrice ha già un'agenda affollata: sarà Linda McCartney nei biopic sui Beatles di Sam Mendes e reciterà in Three Incestuous Sisters di Alice Rohrwacher accanto, tra gli altri, a Josh O'Connor, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Isabella Rossellini e Mick Jagger.