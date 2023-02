James Bond, la produttrice Barbara Broccoli aggiorna sul nuovo interprete e il futuro della saga di 007

Novità su James Bond, sul nuovo film e su chi lo interpreterà? Ne ha parlato brevemente la produttrice della saga di 007 Barbara Broccoli, che durante i BAFTA ha aggiornato sullo status attuale del franchise.

Si parlava, nelle settimane precedenti, di alcuni attori che sembravano essere in pole-position per il ruolo della celebre spia, dal quotatissimo Aaron Taylor-Johnson - che addirittura si diceva avesse già incontrato i produttori di Bond - a una new entry nel TotoBond come l'Alfie di Emily in Paris Lucien Laviscount - che, si vociferava, era uno dei preferiti proprio della Broccoli-.

Tuttavia, spiega la produttrice, sembra che in realtà i lavori in tal senso siano ancora in alto mare: "No, non abbiamo ancora iniziato con i casting" ha infatti spiegato ai microfoni di LADbible, come riporta anche Comicbook.

E ha inoltre chiarito che "non c'è ancora nemmeno una sceneggiatura" per il prossimo film sulla celebre spia.

007: Uno sprezzante Daniel Craig demolisce gli aspiranti James Bond

Quanto c'è di vero nelle parole di Barbara Broccoli, e quanto viene detto solo per sviare l'attenzione da possibili indiscrezioni, non sta a noi deciderlo. Sul web e sui giornali, intanto, il fancasting del nuovo James Bond continua... Voi chi vorreste nell'ambito ruolo?