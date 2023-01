James Bond: Lucien Laviscount, l'Alfie di Emily in Paris, è il principale rivale di Aaron Taylor-Johnson?

Tutti vogliono essere James Bond, ma chi ci riuscirà? Sarà Lucien Laviscount, la star di Emily in Paris, a spuntarla sul contendente finora più accreditato dai rumor, Aaron Taylor-Johnson?

La corsa al nuovo 007 è più aperta che mai, ma a quanto pare sono due i nomi che starebbero "litigando" il primo posto.

Da un lato abbiamo il gettonato Aaron Taylor-Johnson, protagonista dei più recenti e insistenti rumor, che lo vorrebbero addirittura già nel mezzo degli incontri con i produttori della saga.

James Bond, Aaron Taylor-Johnson ha incontrato i produttori della saga? Gli ultimi rumor

Dall'altro, un volto relativamente nuovo della televisione, Lucien Laviscount, che tuttavia sta facendo parlare molto di sé grazie alla serie tv Netflix Emily in Paris, nella quale ha debuttato la scorsa stagione nei panni dell'affascinante Alfie, il nuovo interesse amoroso della protagonista.

Secondo quanto riportato da NME, che cita The Mail On Sunday, l'attore avrebbe infatti tutte le caratteristiche che Barbara Broccoli e soci cercano nel futuro interprete di Bond, ma qualcosa potrebbe ostacolargli la via...

"Scegliendo Lucien si potrebbero spuntare tutte le caselle della lista dei produttori: è un attore di grande talento, di bell'aspetto e grande fascino, e negli ultimi 18 mesi ha conquistato tanti nuovi fan grazie al suo ingresso nello show Emily in Paris" avrebbe affermato una fonte ai microfoni del giornale "I piani alti stanno già dicendo che starebbe benissimo con lo smoking di 007, quanto sarebbe elegante e adatto al ruolo".

"Ma potrebbe esserci un problemino: il Grande Fratello. Lucien apparve nel programma in un periodo in cui la sua carriera d'attore non era ai livelli in cui si trova adesso, ma era molto popolare e ora ha una fanbase che racchiude più generazioni. E questo sarebbe un sogno per Barbara, che sembra molto presa da lui".

E voi, che ne pensate? Chi sarebbe più adatto per il ruolo di 007 tra i due, e chi la spunterà?