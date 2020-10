James Bond: ecco perché il nuovo 007 non è stato ancora scelto

Barbara Broccoli, produttrice dei film su James Bond, ha spiegato il motivo per cui l'attore che sostituirà Daniel Craig come nuovo 007 non è stato ancora scelto.

Barbara Broccoli, la produttrice dei film su James Bond, ha spiegato perché non è stato ancora scelto il sostituto di Daniel Craig per i film futuri della saga di 007. L'attore britannico dirà infatti addio al ruolo dell'agente segreto con il film No Time to Die, in uscita nell'aprile 2021.

No Time To Die: una foto scattata sul set del film

Considerando il doppio slittamento della data di uscita al cinema di No Time to Die, si fa sempre più lungo l'addio di Daniel Craig a James Bond. Quello diretto da Cary Fukunaga sarà infatti il quinto ed ultimo film in cui l'attore britannico interpreterà 007 e, nonostante negli scorsi mesi sia stato portato avanti un acceso dibattito riguardo il suo ipotetico sostituto, ad oggi non è ancora noto chi sarà l'attore che erediterà l'iconico ruolo interpretato nel corso dei decenni anche da Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

A spiegare il motivo per cui non sia stato ancora scelto un nuovo Bond, ci pensa la produttrice Barbara Broccoli che a Total Film ha dichiarato: "Dico sempre che puoi essere innamorato solo di una persona alla volta. Una volta che il film sarà uscito, passerà un po' di tempo prima che ci occuperemo del futuro. Al momento non possiamo pensare a nessun altro dopo Daniel". Parole intelligenti che servono a non distogliere l'attenzione dei fan da No Time to Die e quindi dall'ultima performance di Daniel Craig come 007. Broccoli ha continuato a parlare della scelta del nuovo Bond dicendo: "Dovrà essere reinventato, nel modo in cui ogni attore ha reinventato il ruolo. Questo è ciò che rende così eccitante e divertente questo franchise; il personaggio si evolve. Alla fine, quando dovremo pensarci, troveremo la persona giusta".

Berlino 2018: Idris Elba arriva alla conferenza di Yardie

Ricordiamo che di recente, pensando a chi interpreterà James Bond nei film futuri della saga, sono stati fatti i nomi di Idris Elba e Tom Hardy, nonché quello di Henry Cavill che ha già dichiarato di essere interessato al ruolo. Ci sono state poi numerose discussioni su come il franchise dovrebbe espandere il personaggio verso nuovi confini, ipotizzando il casting del primo Bond non bianco o di una donna. Broccoli ha confermato che potrebbero considerare uomini di colore per il ruolo, ma sono contrari ad affidare un ruolo intrinsecamente maschile ad una donna solo per il gusto di farlo.

No Time to Die sarebbe dovuto uscire nell'aprile 2020 ma, dopo essere stato rimandato una prima volta al mese di novembre, si è deciso di far slittare la distribuzione del film a livello internazionale direttamente al 2 aprile 2021.