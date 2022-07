James Bond, Miles Teller commenta le dichiarazioni di sua nonna sul suo futuro da 007

Ogni scarrafone è bell'a mamma soja! E anche a nonna soja! Non stupiamoci, quindi, che la nonna di Miles Teller veda nel nipote la scelta perfetta per interpretare il nuovo James Bond. Nel corso di un'intervista con ET Online, l'attore ha commentato le dichiarazioni.

Qualche giorno fa, Leona Flowers - nonna di Miles Teller - ha dichiarato: "Stanno cercando un attore che sostituisca Daniel Craig nei futuri film di 007. Credo che mio nipote, Miles Teller, abbia dimostrato di avere tutto ciò che stanno cercando: talento, aspetto, forza, fascino mondiale e, oh, è così cool. Può essere lui! Non sarebbe fantastico?".

Come riportato da Comic Book, Teller ha commentato: "Sì. Voglio dire, sì, perfetto. Penso che siamo attori, sai, quindi forse si può mescolare un po' tutto quanto".

Alcuni fan di Bond hanno risposto alla Flowers in modo preoccupato per la mancata nazionalità britannica di Teller, ma lei ha risposto: "Ha studiato recitazione, il che include gli accenti. Sarebbe fantastico". Ha aggiunto: "Penso che i nostri amici inglesi lo accoglierebbero come 007... I londinesi lo hanno adorato quando è stato lì per la prima di Top Gun: Maverick. Ha persino incantato William e Kate".

"Nessuno è in corsa", ha dichiarato recentemente Barbara Broccoli a Deadline quando le è stato chiesto del prossimo Bond. "Stiamo valutando dove andare, ne stiamo parlando. Non c'è una sceneggiatura e non possiamo proporne una finché non decidiamo come affrontare il prossimo film perché, in realtà, si tratta di una reinvenzione di Bond. Stiamo reinventando chi è e questo richiede tempo. Direi che mancano almeno due anni alle riprese".

"Può essere di qualsiasi colore, ma è un maschio", ha detto Broccoli in un'altra intervista. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti".