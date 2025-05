Scarlett Johansson e Miles Teller nel cast del nuovo film di James Gray

Scarlett Johansson affiancherà Miles Teller e Adam Driver nel cast del film Paper Tiger, il nuovo progetto che verrà diretto da James Gray.

Le riprese inizieranno a giugno nel New Jersey e tra gli interpreti ci sono stati dei cambiamenti dopo la rinuncia al progetto di Anne Hathaway e Jeremy Strong.

Cosa racconterà Piper Tiger

James Gray sarà sceneggiatore e regista del film e Paper Tiger viene descritta come una storia intensa e grintosa con al centro due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, venendo però coinvolti in un progetto che si rivela troppo bello per essere vero. Mentre cercano di farsi strada in un mondo ancora più pericoloso all'insegna della corruzione e della violenza, i due protagonisti e la loro famiglia si ritrovano a essere brutalmente terrorizzati dalla 'mafiya' russa. Il legame che li unisce inizia a sgretolarsi e il tradimento, in passato totalmente impensabile, diventa ora fin troppo possibile.

I nuovi protagonisti

Scarlett Johansson, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con il film La Trama Fenicia diretto da Wes Anderson, che verrà presentato in concorso al Festival di Cannes, e debutterà poi come regista con Eleanor the Great, presentato in anteprima sulla Croisette nella sezione Un Certain Regard.

Scarlett in La trama Fenicia

Miles Teller, invece, sarà protagonista del film Michael, diretto da Antoine Fuqua e sulla storia di Michael Jackson, e di Eternity di cui è protagonista accanto a Elizabeth Olsen e Callum Turner.

I due attori affiancheranno sul set Adam Driver, attore due volte nominato all'Oscar che ha recentemente concluso la produzione del film di Jim Jarmusch Father, Mother, Sister, Brother. Tra i suoi film più recenti ci sono anche Megalopolis, Ferrari, 65 e White Noise.

Gray ha diretto di recente il film drammatico Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse (2022), interpretato da Hathaway e Strong che erano stati indicati come protagonisti anche di Piper Tiger. In precedenza il filmmaker ha diretto anche Ad Astra e Civiltà perduta.