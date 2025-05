Miles Teller sarà una star del country di Nashville nel nuovo film del regista di Sing Sing

Il regista Greg Kwedar, candidato all'Oscar per Sing Sing, dirigerà la commedia Possum Song, e per l'occasione dirigerà Miles Teller, star di Top Gun: Maverick e Whiplash, scelto come protagonista.

FilmNation Entertainment, che ha lavorato a film come Conclave e Anora, lancerà le prevendite internazionali del film durante l'imminente Festival di Cannes, occupandosi anche della produzione insieme a Ethos, società fondata da Kwedar insieme a Clint Bentley.

La nuova commedia con protagonista Miles Teller

Possum Song seguirà le vicende di Eddie, interpretato da Miles Teller, che si occuperà anche della produzione del film. L'uomo è una star della scena musicale di Nashville ma nasconde un oscuro segreto.

Eddie ha rubato tutte le canzoni del suo album di debutto, quello che l'ha reso una star grazie al successo delle vendite. Ora, con una nuova moglie e con un bimbo in arrivo, Eddie deve scrivere da solo il secondo album, oppure rischia di perdere tutto. Quando sembra ormai aver perso ogni speranza, scopre un opossum magico dotato di genio musicale, con il quale stringerà un pericolo patto faustiano.

Miles Teller in una scena di Bleed for This

"Questo è un film unico nel suo genere. La visione di Greg, la sceneggiatura esilarante di Isaac e la performance magnetica di Miles Teller daranno vita a un'esperienza cinematografica che il pubblico desidera: con musica esplosiva, colpi di scena viscerali, opossum, umorismo ed emozione" ha dichiarato Ben Browning, Presidente della sezione film di FilmNation Entertainment.

I prossimi progetti di Miles Teller

Reduce dal successo di The Gorge, film che ha battuto diversi record su Apple, Miles Teller ha appena terminato le riprese del biopic su Michael Jackson, prodotto da Lionsgate.

Primo piano di Colman Doming in Sing Sing

Ha lavorato di recente anche al film Eternity, prodotto da A24, in cui recita al fianco di Elizabeth Olsen e Callum Turner. Sing Sing, il film di Greg Kwedar da lui diretto e prodotto, ha ricevuto tre nomination agli Oscar.