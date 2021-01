James Bond: Harrison Ford rimpiazza Daniel Craig come 007 nel video deepfake

Come sarebbe stato Harrison Ford nei panni di James Bond? A rivelarlo è un video deepfake in cui l'attore rimpiazza l'attuale interprete di 007, Daniel Craig.

In un video apparso online nelle ultime ore, Harrison Ford sostituisce Daniel Craig nei panni di James Bond e c'è chi si chiede come sarebbe stato vedere l'attore statunitense nel ruolo di 007.

Dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, ad interpretare James Bond sul grande schermo negli ultimi anni è stato Daniel Craig. La sua esperienza nel franchise è iniziata con Casino Royale ed è proseguita con successo con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Bisognerà invece attendere il 2021 per godersi quella che viene pubblicizzata come la sua ultima apparizione nei panni di 007 nel film No Time to Die, la cui uscita è stata rimandata più volte a causa dell'emergenza sanitaria e che promette di legare tutte le trame emerse negli ultimi film.

Al momento ancora non si sa chi assumerà il ruolo di James Bond dopo l'addio di Craig, anche se negli ultimi tempi sono emersi diversi nomi che accontenterebbero buona parte del pubblico, tra cui Idris Elba, Sam Heughan, Tom Hardy, Tom Hiddleston ed anche Regé-Jean Page, protagonista della serie Bridgerton. In attesa di scoprire chi raccoglierà il prestigioso testimone, un recente video deepfake offre l'opportunità di immaginare meglio come sarebbe stato Harrison Ford nei panni dell'agente segreto più famoso del cinema.

Il filmato mostra il leggendario attore, storico interprete di Han Solo in Star Wars e di Indiana Jones della fortunata saga di Steven Spielberg, mentre sostituisce Daniel Craig in alcune scene dei film di 007, risultando più che convincente, probabilmente perché ha avuto diverse esperienze come protagonista di uno spy movie, basti pensare a Jack Ryan nei film Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo. Vedere Ford inserito in un montaggio di James Bond non può fare altro che sollevare la domanda: un Ford più giovane avrebbe rappresentato una buona scelta per il ruolo? Purtroppo non avremo mai risposta a riguardo ma possiamo comunque fantasticare tramite questi video condivisi sul web.