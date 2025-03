James Bond, Edward Berger e Osgood Perkins non sono interessati alla regia dopo l'accordo con Amazon

Il futuro di James Bond è attualmente nelle mani di Amazon e il passaggio di consegne sembra abbia portato alcuni registi, tra cui Osgood Perkins ed Edward Berger, a perdere l'interesse nei confronti del franchise.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno infatti annunciato alla fine di febbraio che Amazon MGM Studios avrà il controllo creativo della saga cinematografica.

La risposta del regista di Longlegs

Osgood Perkins, reduce dal successo di Longlegs e The Monkey, ha risposto a una domanda dei fan su Reddit relativa a un eventuale interesse nei confronti della regia di un film di James Bond.

Il regista non ha esitato a dichiarare: "No, perché fanculo Jeff Bezos".

Il regista di Conclave ha cambiato idea?

Edward Berger, che ha portato nelle sale Conclave e Niente di nuovo sul fronte occidentale, sembrava in corsa per ottenere la regia di Bond 26, ma la notizia dell'accordo con Amazon ha avuto un impatto. Il filmmaker, intervistato da Variety sul red carpet degli Oscar, ha dichiarato: "Barbara Broccoli non se ne sta più occupando ed è nel cuore di questo progetto, quindi penso sia qualcosa di diverso. Non lo so. Le cose sono cambiate. Ci mancherà certamente davvero molto".

Berger ha confermato che era interessato a occuparsi di un film dell'agente 007, sottolineando subito dopo: "Ma ora è un'equazione diversa. Non so come sarà il futuro. Dovrò pensarci se qualcuno mi chiamerà, ma Barbara è al cuore del franchise. Se non è più coinvolta diventa qualcosa di diverso".

Per ora il futuro di James Bond è ancora incerto, anche se il progetto sembra quello di realizzare nuovi film con l'erede di Daniel Craig nella parte della spia britannica e possibili progetti spinoff, come serie tv destinate alla piattaforma di Prime Video.