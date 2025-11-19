James Bond, Dick Van Dyke poteva essere 007: ecco perché rifiutò il ruolo

Nel corso di una speciale intervista per Today, Dick Van Dyke ha confessato di aver rifiutato la grande occasione di interpretare l'agente segreto 007, James Bond.

Una rivelazione inedita che l'attore, prossimo ai 100 anni, ha approfondito nel corso dell'intervista, specificando il motivo che lo spinse a dire 'no' ad un'offerta così invitante.

Dick Van Dyke stava per diventare James Bond

Ad esplicita domanda sulla possibilità avuta di interpretare Bond, Van Dyke ha dichiarato: "Quasi sì. [Il produttore] Albert Broccoli venne da me e disse: 'Ti piacerebbe essere Bond?' E io dissi: 'Hai sentito il mio accento britannico?' Click!" ha detto Van Dyke.

Sean Connery in una scena di 007

Tutto ciò accadde quando Sean Connery lasciò il ruolo ma alla fine Van Dyke sentiva che sarebbe stata una svolta troppo distante dai suoi personaggi per famiglie in film come Mary Poppins, e che il pubblico forse non l'avrebbe accettato, confessando però che sarebbe stata una grande esperienza.

Dick Van Dyke alla soglia dei 100 anni

Nonostante manchino poche settimane ai suoi 100 anni, Dick Van Dyke ha dichiarato di non essere affatto in pensione: "È il mio hobby. È la mia vita. Lo amo. Sto cercando lavoro proprio adesso".

Nonostante la sua grande energia, Van Dyke ammette la propria frustrazione per non poter soddisfare tutte le richieste di inviti o ruoli da interpretare a causa proprio dell'età: "È frustrante sentirsi diminuiti nel mondo, fisicamente e socialmente. Ricevo inviti a eventi o offerte di ruoli a New York o Chicago, ma quel tipo di viaggio mi stanca così tanto che devo dire di no. Quasi tutte le mie visite con le persone devono avvenire a casa mia".

Dick Van Dyke è famoso per aver interpretato il ruolo di Bert, l'amico spazzacamino e tuttofare di Mary Poppins (Julie Andrews) nel film della Disney Mary Poppins del 1964. L'attore ha interpretato anche la parte del signor Dawes, l'anziano bancario nel lungometraggio di Robert Stevenson.