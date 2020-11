James Bond, Charlie Hunnam si propone come erede di Daniel Craig

La star di Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, ha parlato di come si vedrebbe nei panni di James Bond, chiedendo i suoi fan di non rinunciare a proporlo in futuro come erede di Daniel Craig.

Sons of Anarchy: Charlie Hunnam nell'episodio Smite

Anche se il film deve ancora arrivare nelle sale, sospeso come molti altri a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte dell'attenzione sul franchise si è spostata su chi sarà il prossimo attore ad assumere il ruolo di 007. Idris Elba, Richard Madden e Tom Hardy rimangono i nomi più papabili, ma ci sono molti fan che vorrebbero vedere la star di Sons of Anarchy, appunto Charlie Hunnam, nei panni di James Bond.

Durante una recente intervista su People in merito al suo nuovo film, Jungleland, a Hunnam è stato chiesto della prospettiva di interpretare Bond dopo Craig. Ovviamente, essendo un inglese che ama i film d'azione, Hunnam ha confermato che "Sarei così lusingato e onorato di essere considerato come James Bond", ha detto Hunnam. "Ma il mio istinto mi dice che non dovrei aspettare l'arrivo di quella telefonata. Penso che ci siano molte persone davanti a me in quella lista." Sfortunatamente per Hunnam e per i fan che sperano di vederlo nel cast come il prossimo Bond, quella chiamata non è (ancora) arrivata.

Tuttavia Charlie Hunnam non ha intenzione di scoraggiare i fan dal parlare del suo potenziale casting. Anzi, "Se volete vedermi nei panni di James Bond, per favore continuate a parlarne", ha detto Hunnam. "Forse le chiacchiere dei fan portano le persone del settore a parlarne in modo più serio. Forse se c'è abbastanza conversazione là fuori, i produttori vorranno rivalutare la possibilità di lavorare insieme a me".