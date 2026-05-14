James Bond: Amazon conferma che le audizioni per l'erede di Daniel Craig sono in corso

Lo studio ha annunciato che il casting per il prossimo film dedicato alla storia dell'agente 007 è iniziato e online sono emersi nuovi dettagli.

Amazon MGM Studios ha ufficialmente confermato che sono iniziate le audizioni per trovare il prossimo interprete dell'agente 007.

Lo studio, per individuare il perfetto erede di Daniel Craig, ha assunto Nina Gold, che si è già occupata di progetti importanti come le serie Il Trono di Spade e The Crown.

Il casting per l'iconico ruolo di James Bond

Con un comunicato ufficiale, Amazon ha dichiarato: "La ricerca per il prossimo James Bond è in corso. Anche se non abbiamo intenzione di commentare dettagli specifici durante il processo del casting, siamo entusiasti nel condividere più notizie con i fan di 007 non appena sarà arrivato il momento giusto".

Il 26esimo film dedicato alle missioni dell'agente segreto creato da Ian Fleming potrà quindi contare sull'esperienza di Nina Gold che, in carriera, ha delineato casting di progetti come Sopravvissuto - The Martian, Conclave, Hamnet - Nel Nome Del Figlio, e Star Wars: Il risveglio della forza. La responsabile del casting ha inoltre individuato gli interpreti a cui assegnare i ruoli negli show Il trono di spade e The Crown.

I nomi in corsa per la parte

Negli ultimi mesi sono emersi molti nomi che farebbero parte della lista composta dai potenziali eredi di Daniel Craig. Tra le star coinvolte ci sarebbero Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, e persino il giovane Louis Partridge, prossimamente di nuovo protagonista sugli schermi di Netflix con Enola Holmes 3.

Secondo alcune indiscrezioni, la produzione sarebbe alla ricerca di un attore più giovane rispetto alla versione precedente, per poter offrire un nuovo approccio a un personaggio così conosciuto e amato.

Alla regia della nuova missione di James Bond ci sarà Denis Villeneuve che, attualmente, è al lavoro per completare la trilogia di Dune. Nel team della produzione, inoltre, saranno presenti gli esperti Amy Pascal e David Heyman. La sceneggiatura è firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.