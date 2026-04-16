James Bond, Amazon svela: "Il casting si sta svolgendo con cura e profondo rispetto"

I responsabili dello studio hanno spiegato perché non è ancora stato svelato il nome del prossimo interprete dell'agente 007.

Dopo l'addio di Daniel Craig all'iconico ruolo, i fan di James Bond si stanno chiedendo chi sarà l'erede dell'attore nell'iconica parte.

Amazon MGM Studios, durante il CinemaCon, ha ora spiegato perché l'attesa, già lunga, proseguirà ancora e bisognerà attendere per scoprire chi sarò il nuovo agente 007.

Chi sarà coinvolto nella prossima storia di Bond

Lo studio non ha rivelato dettagli sul prossimo capitolo del franchise, che sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

I produttori del nuovo film saranno Amy Pascal e David Heyman e, negli ultimi mesi, si sono susseguite le indiscrezioni e le ipotesi sugli attori coinvolti nel casting.

Il regista canadese, tuttavia, è ancora impegnato nella post-produzione dell'ultimo capitolo della trilogia cinematografica di Dune, di cui è stato svelato l'incipit 'esplosivo' proprio all'evento in corso a Las Vegas. Bisognerà quindi attendere forse ancora un po' prima di scoprire la scelta del filmmaker.

Perché non è ancora stato scelto il nuovo Bond

Courtenay Valenti, responsabile del settore cinematografico di Amazon MGM Studios, ha ora dichiarato: "So che vi state tutti chiedendo quando annunceremo chi interpreterà James Bond. Non emozionatevi troppo. Sappiate che ci stiamo prendendo il tempo necessario per fare questo con cura e profondo rispetto. È il sogno di una vita per tutti noi poter offrire al pubblico questo nuovo capitolo, ed è una responsabilità che non prendiamo alla leggera".

La portavoce dello studio ha quindi aggiunto: "Quello che posso dirvi è questo: quando si unisce uno dei franchise più amati della storia a una squadra di cineasti di livello mondiale, tra cui il brillante regista Denis Villeneuve, gli straordinari produttori Amy Pascal e David Heyman, la produttrice esecutiva Tanya Lapointe e lo sceneggiatore Steven Knight, si creano le premesse per qualcosa che è davvero degno dell'eredità di Bond".

Valenti ha concluso dichiarando: "Quel film arriverà, e quando sarà il momento giusto, avremo molto altro da condividere".