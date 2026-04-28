Millie Bobby Brown promessa sposa di Louis Partridge nelle prime foto di Enola Holmes 3

Enola Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown, sta tornando per indagare sul suo caso più avvincente di sempre, ma nel frattempo troverà anche il modo di incastrare il suo matrimonio.

In arrivo su Netflix il 1° luglio, Enola Holmes 3 vede il ritorno di Brown nei panni dell'intrepida detective dell'epoca vittoriana, questa volta in viaggio verso Malta, "dove i sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima".

Enola Holmes 3, primo piano di Millie Bobby Brown in abito da sposa

Il matrimonio nelle prime immagini di Enola Holmes 3

Come mostrano le foto appena pubblicate, anche Enola è pronta a convolare a nozze! Mentre è alle prese con il suo prossimo caso, si ritrova sul punto di sposarsi con Tewkesbury, interpretato da Louis Partridge. "Forse non tutti sanno che in questo film c'è un matrimonio", ha rivelato lo stesso Partridge a PEOPLE. "In ogni matrimonio ci sono colpi di scena dietro l'angolo, e questo non fa eccezione".

Infatti, aggiunge che "Enola e Tewkesbury stanno attraversando un periodo un po' difficile. La posta in gioco è più alta di quanto abbiamo visto finora, ma i nostri personaggi sono anche più maturi e saggi di prima, e tengono molto l'uno all'altra".

"Credo che la cosa davvero emozionante di questo film sia quanto sia cresciuta Enola", ha raccontato Brown. "Ha ancora lo stesso ardore e la stessa curiosità, ma è un po' più sicura di sé e dei propri valori. La posta in gioco sembra più alta, non solo per quanto riguarda il mistero, ma anche dal punto di vista emotivo. E, naturalmente, per i fan di Enola e Tewkesbury... c'è sicuramente molto altro da scoprire. La loro relazione sembra più matura, un po' più profonda e reale. Penso che il pubblico avrà davvero la sensazione di essere cresciuto insieme a Enola, il che è una cosa davvero speciale".

Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown e Henry Cavill in una scena

Primo sguardo a Henry Cavill nei panni di Sherlock

Oltre a Brown, che riprende il ruolo della sorella ormai adulta di Sherlock Holmes (interpretato da Henry Cavill), tornano anche Helena Bonham Carter nei panni di Eudoria Holmes, Himesh Patel in quelli del dottor John Watson e Sharon Duncan-Brewster in quelli di Moriarty.

Nelle prime foto del film, si vede Bonham Carter in una specie di tunnel, mentre Patel è impegnato in una conversazione seria con Partridge. Possiamo anche dare un'occhiata a Brown e Cavill mentre sono in modalità investigativa in un'immagine.

Enola Holmes 3, Helena Bonham Carter in una scena