Jake Gyllenhall confessa: "Voglio sposare Tom Holland!"

Jake Gyllenhaal, interprete di Mysterio in Spider-Man: Far From Home, ha confessato di voler sposare Tom Holland: ecco perché!

Jake Gyllenhaal ha dichiarato di voler sposare l'attore Tom Holland, suo co-protagonista in Spider-Man: Far From Home, in un divertente post su Instagram pubblicato in occasione dell'ACE Comic Con di Chicago!

Ci sono molti esempi di film che creano rapporti estremamente cordiali tra i divi di Hollywood, ma nel caso dell'ultima fatica Marvel dedicata a Peter Parker, pare che la situazione sul set sia stata più che positiva! Durante le riprese di Spider-Man: Far From Home, infatti, è nato un rapporto davvero unico tra Jake Gyllenhaal e Tom Holland, tanto unico da poter essere - potenzialmente - per tutta la vita! Durante l'ACE Comic Con di Chicago, l'interprete di Mysterio ha dichiarato il suo amore a Holland, con un dolce e divertente post su Instagram:

Sono nate diverse discussioni sui social riguardo questa amicizia speciale, e come questa abbia aiutato Gyllenhaal a entrare nella macchina del Marvel Cinematic Universe, lui che non è esattamente abituato a blockbuster commerciali di questo tipo. Durante un'intervista con GQ, l'attore ha dichiarato:

"Devo dire che è stato adorabile. Si impegna davvero al massimo per ottenere un risultato ottimo da Spider-Man. Sa che c'è molta pressione su di lui e sa quanto la gente tenga molto al personaggio, si impegna fisicamente, emotivamente e mentalmente. Si è riuscito a rilassare solo il giorno dopo aver visto il film effettivamente finito."

Gyllenhaal ha poi spiegato nel dettaglio il loro rapporto e come abbia apprezzato il suo aiuto in un primo momento difficile nel MCU:

"Mi ha offerto moltissimi suggerimenti e mi ha detto spesso 'è normale, tutti si sentono così appena entrano in questo mondo'. Siamo diventati amici, credo che lui abbia stima di me, io lo ammiro, entrambi per diverse ragioni. Mi piace davvero come essere umano, mi piace stare con lui al di fuori del lavoro e tutto questo si è visto anche all'interno della pellicola."