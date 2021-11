Jake Gyllenhaal sarà la star del remake di Il duro del Road House diretto da Doug Liman?

Il remake del film Il duro del Road House in fase di sviluppo per MGM potrebbe avere come protagonista Jake Gyllenhaal, mentre alla regia potrebbe esserci Doug Liman.

Gyllenhaal e Liman stanno concludendo le trattative con la produzione che ha già contattato altri sceneggiatori per modificare la bozza dello script attualmente legata al progetto.

Le riprese della nuova versione del film Il duro del Road House potrebbero però aspettare a lungo: tra i prossimi impegni di Jake Gyllenhaal c'è The Interpreter, diretto da Guy Ritchie, mentre Doug Liman sta preparando Everest.

L'originale Road House, prodotto da Joel Silver, vedeva Patrick Swayze nei panni di un buttafuori ingaggiato per gestire un locale notturno malfamato del Missouri chiamato 'The Double Deuce'. Il film, ottimo incasso al box office, divenne un vero e proprio culto tra i fan.

Alcuni anni fa venne annunciata la produzione di una versione al femminile del film per la quale era stata considerata Ronda Rousey, come protagonista, ma il progetto è stato poi abbandonato.

I produttori, attualmente, non hanno svelato che approccio verrebbe dato alla storia e se Gyllenhaal avrebbe la parte di Dalton o di un personaggio totalmente nuovo.