Jake Gyllenhaal: "Ho provato a convincere Hugh Jackman ad accettare la sfida di Tom Holland"

Jake Gyllenhaal ha raccontato di aver provato a coinvolgere Hugh Jackman nella sfida che aveva lanciato Tom Holland.

L'interprete di Mysterio aveva accettato di provare il "trucco", ma i suoi colleghi non si sono lasciati convincere.

L'attore, ospite del talk show condotto da Stephen Colbert, ha ricordato quanto accaduto dopo che l'interprete di Peter Parker aveva dimostrato le sue capacità fisiche indossando una t-shirt mentre si trova in equilibrio sulle proprie mani.

Jake Gyllenhaal ha raccontato: "Penso che Ryan Reynolds con la sua risposta ci abbia battuti tutti. Avevo intenzione di rispondere nello stesso modo, ma quando stavo per farlo ho scoperto che mi aveva già anticipato, quindi ho pensato 'Grandioso, ora devo provarci'".

La star ha spiegato che aveva poi rilanciato la sfida: "Ho provato a coinvolgere 50 Cent, Hugh Jackman e mia sorella".

Jake, non ricevendo alcuna risposta, ha provato a inviare un'e-mail a Hugh Jackman: "Ho scritto 'Dai, andiamo'. E come risposta ho ricevuto 'Spero tu stia bene'".

Maggie ha invece accettato e ha "battuto" tutti con la sua bravura: "Io sono il fratello minore, quindi sono abituato a fare qualcosa e poi mia sorella la fa 10 volte meglio. Lei fa molto yoga e per lei è stato semplicissimo".