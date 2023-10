Jake Gyllenhaal: 'Peter Jackson mi disse 'Sei il peggior attore che abbia mai visto''

Jake Gyllenhaal si è reso protagonista di un provino disastroso davanti a Peter Jackson, che lo ha definito il peggior attore con cui abbia mai avuto a che fare. L'attore di Brokeback Mountain, ha raccontato la pessima esperienza al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Per il provino non era previsto che la star pronunciasse battute. "Non avevo battute da dire, erano solo indicazioni di scena. Dovevo andare in questa stanza, aprire questa cosa e trovare un anello. Non capivo perché non c'erano battute, così ho girato la scena e ho chiesto al regista se fosse andata bene" ha detto Gyllenhaal, ma la smorfia sul viso di Peter Jackson gli ha lasciato presagire il peggio.

In seguito l'attore ha dovuto provare una scena in cui tutti dovevano recitare con l'accento britannico, ma Gyllenhaal aveva optato per un'interpretazione naturale, cosa che ha scatenato la furia di Jackson. "Poi ho avuto una scena con delle battute in cui tutti avevano un accento britannico ma io ho avevo mantenuto il mio americano. Alla fine Jackson si è girato verso di me e mi ha detto: 'Sei il peggior attore che abbia mai visto. Qualcuno ti ha detto che dovresti avere un accento? Licenzia i tuoi agenti!", ha raccontato il protagonista di Zodiac.

Jake Gyllenhaal in una sequenza di Donnie Darko

Il nuovo progetto

Jake Gyllenhaal ha recitato in titoli di successo come I segreti di I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko e Spider-Man: Far From Home. Il prossimo film in cui reciterà l'attore è Road House, il remake de Il duro del Road House, cult di fine anni '80 con protagonista Patrick Swayze. Alla regia di Road House ci sarà Doug Liman, già autore di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith.

Jake Gyllenhaal avrà la parte di un ex pugile che accetta un lavoro come buttafuori in un locale nelle Florida Keys, ma ben presto scopre che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale. Nel cast del remake ci saranno anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage e Travis Van Winkle.