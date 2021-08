Jake Gyllenhaal star di Oblivion Song, film tratto dal fumetto di Robert Kirkman

Oblivion Song, il film tratto dai fumetti di Robert Kirkman, avrà come protagonista Jake Gyllenhaal, coinvolto anche come produttore in collaborazione con l'artista.

Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di New Republic Pictures che ha acquistato i diritti dell'opera originale realizzata dall'autore di The Walking Dead e dall'artista Lorenzo De Felici.

La sceneggiatura di Oblivion Song, attualmente composto da 35 numeri, sarà firmata da Sean O'Keefe, recentemente autore di Spenser Confidential e Wonderland. Jake Gyllenhaal avrà quindi il ruolo di Nathan Cole che, in un mondo post-apocalittico, si impegna nel tentativo di salvare i cittadini di Philadelphia che sono misteriosamente scomparsi.

La storia di Oblivion Song è ambientata in una enorme area urbana di Philadelphia che per via di un cataclisma passato alla Storia come la Trasposizione è sparita in una dimensione aliena popolata da creature mostruose, portandosi dietro più di 300 mila cittadini americani. A dieci anni da quegli eventi, il passaggio tra le due dimensioni è chiuso, la vita è andata avanti ma il dolore per chi è scomparso è ancora vivido nei cuori di chi è sopravvissuto. Ma Nathan Cole, uno scienziato molto sveglio, è riuscito a trovare il modo di passare tra le due parti, e inizia così a portare indietro tutte le persone che si trovano in quel mondo extraterrestre che ha preso il nome di Oblivion. Ed è pronto a correre ogni rischio.