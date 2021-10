Jake Gyllenhaal protagonista del nuovo film di Guy Ritchie?

Jake Gyllenhaal sembra stia per accettare il ruolo da protagonista nel nuovo film diretto da Guy Ritchie. Il progetto sarà prodotto da Miramax e, per ora, non ha ancora un titolo ufficiale.

Guy Ritchie sarà sceneggiatore e regista del lungometraggio di cui non sono stati diffusi dettagli, oltre ad anticipare che avrà lo stile dal punto visivo che lo contraddistingue e che gli spettatori hanno amato per anni. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e Jake Gyllenhaal sembra sia molto vicino a firmare il contratto.

L'attore è attualmente protagonista su Netflix con The Guilty, presentato in anteprima al Toronto Film Festival. Gyllenhaal ha inoltre recitato a teatro in occasione di Sea Wall/A Life e sarà la star del nuovo action movie diretto da Michael Bay, intitolato Ambulance, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2022.