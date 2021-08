Jake Gyllenhaal: "Non amo fare la doccia troppo spesso, rovina la pelle"

Jake Gyllenhaal ha ammesso che non ama farsi la doccia troppo spesso, dichiarando che in questo modo tenta di proteggere la propria pelle. Yahoo Life ha quindi intervistato il dermatologo Dustin Portela, chiedendogli quanto ci sia di vero nella convinzione che un bagno frequente rovini la cute.

Di recente, diverse celebrità internazionali hanno parlato della frequenza con cui lavano i propri figli. Mila Kunis e Ashton Kutcher, ad esempio, fanno il bagno ai loro bambini solo quando sono visibilmente sporchi, ed anche Dax Shepard e Kristen Bell hanno ammesso che non fanno regolarmente il bagno ai loro figli. C'è poi chi, come Jake Gyllenhaal, ha scelto di parlare direttamente di se stesso, condividendo il suo rapporto con la doccia e sottolineando come non ami lavarsi troppo spesso.

In una nuova intervista a Vanity Fair, l'attore di Animali notturni ha spiegato: "Credo che il bagno non sia sempre così necessario. Lo faccio per una questione di buone maniere ma penso anche che ci sia un intero mondo sul lavarsi in un modo molto più utile per la manutenzione della pelle". Insomma, secondo Gyllenhaal fare troppo spesso la doccia rovina la pelle. Ma si tratta di un'ipotesi legittima? Yahoo Life lo ha domandato al dermatologo Dustin Portela, il quale ha risposto: "Fare il bagno tutti i giorni non è necessario per tutti, ma non è nemmeno una cosa negativa. Se sei molto attivo fisicamente o se svolgi un "lavoro sporco" in stile Mike Rowe, fare il bagno tutti i giorni è probabilmente una necessità. Se invece sei più sedentario, un bagno quotidiano potrebbe non essere necessario e potrebbe portare alla secchezza della pelle".

Il dottore ha quindi aggiunto: "Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti sul microbioma cutaneo. Se qualcuno ha la pelle secca o è incline all'eczema, può trarre beneficio da una pulizia meno frequente, quindi è meno probabile che la pelle si secchi. Per la persona media, tuttavia, una doccia o un bagno è ragionevole ogni 1-3 giorni. Più di tre giorni lo sconsiglierei. Personalmente faccio la doccia ogni giorno e non ho intenzione di cambiare la mia routine". Infine, Portela ha consigliato un utilizzo moderato del sapone, limitandolo solo a determinate zone del corpo: "Usare un sapone o un bagnoschiuma solo su ascelle, inguine e glutei potrebbe essere tutto ciò di cui hanno bisogno quelli che soffrono di pelle secca. L'uso di un detergente su gambe, braccia e tronco non è sempre necessario e le persone possono concentrarsi solo sulle aree che possono contribuire all'odore del corpo e consentire solo all'acqua di sciacquare altre aree".