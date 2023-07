Jake Gyllenhaal presenta con un divertente video il suo libro per ragazzi

Jake Gyllenhaal ha annunciato l'imminente pubblicazione, prevista per il 5 settembre, del suo primo libro per ragazzi scritto insieme a Greta Caruso, The Secret Society of Aunts and Uncles.

Nel simpatico video condiviso su Instagram, l'attore racconta che quando è diventato zio ha provato a cercare dei libri sulla sua nuova situazione in famiglia, ma di aver notato che quella composta dagli zii e dalle zie, non è adeguatamente rappresentata.

Il video di presentazione dell'opera

Nel filmato Jake Gyllenhaal ricorda in modo ironico che ha imparato come ci si comporta nel ruolo di zio partecipando agli spettacoli di danza, dando di nascosto bevande gassate e gelati mentre la sorella e il cognato non guardano, ed essendo sempre presente.

The Secret Society of Aunts and Uncles, con le illustrazioni di Dan Santat, avrà al centro Leo, un bambino di 10 anni, suo zio Mo, e una società segreta che fa di tutto per far sbocciare il legame tra di loro.

L'avventura, secondo la descrizione della casa editrice, si addentrerà nel cuore di ciò che vuol dire avere una zia o uno zio, come si impara a rimanere vicini e si trova l'amore nelle piccole cose.

Le dichiarazioni della star

Annunciando il progetto alcuni mesi fa, la star aveva ricordato: "Non mancano libri per ragazzi sui loro rapporti con i genitori, i nonni, i parenti, gli amici, camion dei pompieri di quartiere, gatti distaccati e cani fedeli... Ma su zie e zii?".

Gyllenhaal aveva aggiunto che i genitori, alle volte, possono avere una prospettiva influenzata dal loro "assoluto amore" per i figli o creare regole che rischiano di privare i bambini del divertimento che, invece, gli zii possono offrire insieme a un "amorevole spazio per essere se stessi".