Jake Gyllenhaal ha una passione per Bake Off: ecco chi sono i suoi concorrenti preferiti

Jake Gyllenhaal ha rivelato di essere un appassionato della versione britannica di Bake Off e in una recente intervista ha parlato dei suoi concorrenti preferiti.

Jake Gyllenhaal, secondo quanto dichiarato dalla rivista Metro, ha una passione per The Great British Bake Off: la versione britannica del celebre show disponibile anche in Italia. La star di Brokeback Mountain, durante l'intervista, ha anche rivelato al giornalista i nomi dei suoi concorrenti preferiti.

Gyllenhaal ha detto di essere un fan sfegatato della piuttosto "ipnotizzante" Dame Prue Leith e di voler ottenere a tutti i costi una di quelle "speciali" strette di mano da parte di Paul Hollywood. Jake ha anche svelato il motivo per cui non ha mai preso in considerazione la possibilità di partecipare al celebre programma.

Infatti, quando gli è stato chiesto se avrebbe mai preso parte allo show l'attore americano ha risposto: "Nella mia mente non c'è letteralmente nulla che possa battere The Great British Bake Off. Quindi no, la risposta è no. Ma spero di incontrare Paul Hollywood un giorno. Anche se Prue è la mia preferita, sono ipnotizzato dai suoi occhiali."

Lo show, a quanto pare, ha risvegliato il suo cuoco interiore, a questo proposito Jake Gyllenhaal ha dichiarato: "Ho sempre cucinato, ho sempre amato cucinare e ci sono molti piatti che voglio provare a realizzare. Una cosa che adoro sono i biscotti variegati, ho cercato in tutto il mondo il perfetto biscotto variegato ma non l'ho mai trovato e così ho deciso di cucinarmelo da solo."