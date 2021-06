Jada Pinkett Smith prova il vapore vaginale ma gli esperti sconsigliano l'antica pratica

Jada Pinkett Smith, assieme a sua figlia Willow Smith e sua madre Adrienne Banfield-Norris, ha deciso di provare l'antica pratica denominata "vapore vaginale" durante una puntata di Red Table Talk, anche se la maggior parte degli esperti la sconsigliano vivamente in quanto potenzialmente dannosa.

La glorificazione di questa pratica è iniziata nel 2015 quando Gwyneth Paltrow ha decantato i benefici del vapore vaginale, dicendo ai lettori di Goop.com: "Ti siedi su quello che è essenzialmente un mini-trono e una combinazione di infrarossi e vapore di artemisia pulisce il tuo utero."

Nell'episodio di Red Table Talk di questa settimana le tre donne si sono abbassate su una ciotola di vapore indossando abiti di seta viola. "Che sensazione state provando?" Ha chiesto Jada a sua figlia e sua madre. "Sicuramente un sacco di calore", ha risposto Willow.

Le donne hanno parlato anche di come il vapore vaginale, che Harvard definisce come "quando una donna si siede su una ciotola di acqua fumante infusa di erbe", sia tecnicamente una "pratica antica che ha avuto origine in Asia e in Africa" ​​e che "originariamente era usata come una sorta di purificazione, necessaria dopo la fine delle mestruazioni."

La dottoressa Sherry Ross, ginecologa e autrice di She-ology: The Definitive Guide to Women's Intimate Health, ha specificato che il rituale non è una novità: "Le donne Maya e i guaritori tradizionali hanno praticato il vapore vaginale per secoli. Pulisce i follicoli piliferi e apre le ghiandole sudoripare, proprio come se fosse una pulizia del viso per le parti intime".

Secondo la dottoressa i problemi sorgono quando la pratica diventa mirata alla pulizia o al trattamento della vagina, che è tecnicamente "il tunnel che conduce alla cervice e all'utero". Come molti esperti hanno fatto notare la vagina è un organo autopulente che rende ogni sorta di lavaggio vaginale non solo inutile ma potenzialmente dannoso.

"La vagina è un organo interno e non dobbiamo assolutamente danneggiare quell'area così delicata perché sono tutti i batteri buoni al suo interno a mantenere quella zona pulita, proprio come le lacrime nei nostri occhi", ha affermato la Ross. "È così che funziona il meccanismo autopulente della vagina: un vapore aggressivo potrebbe disturbare l'equilibrio del pH e causare gravi danni".