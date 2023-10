Jada Pinkett Smith smentisce le voci sul marito: 'Will Smith non è gay'

Jada Pinkett Smith è tornata ancora una volta a parlare del suo matrimonio con Will Smith: dopo aver rivelato che lei e il marito vivono vite "completamente diverse" e sono ormai separati dal 2016, la star ha deciso di smentire le voci secondo cui la star di Man in Black sarebbe omosessuale.

Gotham: Jada Pinkett Smith nel finale di stagione

Durante uno speciale andato in onda in prima serata su NBC News, Jada ha risposto ad una domanda scottante della giornalista Hoda Kotb: "Tu e Will probabilmente siete una delle coppie più discusse in tutto il mondo, ci sono state dicerie di ogni tipo: sono in un matrimonio aperto, sono scambisti, lui è gay, lei è gay. Tra tutte queste voci c'è qualcosa di vero? Ti hanno disturbato nel corso degli anni?".

"No", ha risposto immediatamente la Pinkett Smith. "Sai, fa parte del pacchetto. Direi che niente di tutto ciò è vero. Posso sicuramente capire perché ci possano essere dei fraintendimenti di questo tipo a causa delle nostre dichiarazioni. Ma niente di tutto ciò è vero."

Un'immagine della sfuriata di Will Smith agli Oscar 2022

Nel suo memoir del 2021, Will Smith aveva parlato della questione della monogamia e del matrimonio aperto rivelando che, prima di sposarsi con Jada Pinkett Smith nel 1997, lei aveva condiviso i suoi dubbi sulla "viabilità della monogamia come base per relazioni a lungo termine di successo".