Jacob Elordi reciterà accanto a Richard Gere in Oh, Canada diretto da Paul Schrader

Jacob Elordi, recentemente protagonista di Priscilla, sarà una delle star di Oh, Canada, il nuovo film diretto da Paul Schrader.

La giovane star reciterà accanto a Richard Gere nel progetto e le "prove" sono già iniziate prima dell'inizio del lavoro sul set.

I primi dettagli del progetto

Oh, Canada è un adattamento del romanzo Foregone di Russell Banks e al centro della trama ci sarà un regista di documentari morente che deve fare i conti con la sua eredità.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato a Jacob Elordi. Paul Schrader, parlando del lungometraggio, aveva dichiarato: "Si tratta di una metafora per la la morte. Ed è come è il mio Ivan Ilych".

Il libro racconta la storia di Leonard Fife, che è fuggito in Canada per evitare di combattere in Vietnam, e ora sta morendo di cancro a Montreal. Il filmmaker ha accettato di realizzare un'ultima intervista in cui rivelerà tutti i suoi segreti, venendo filmato dal suo ex studente Malcolm MacLeod, alla presenza della moglie di Fife e insieme al produttore di Malcolm, al direttore della fotografia e al tecnico del suono, tutti ammiratori di Fife che ora devono affrontare la sua sconvolgente confessione dark.